شيرهان توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد ظهورها: وحشتي قلبي

أعربت الفنانة شريهان عن سعادتها البالغة بظهور الفنانة أمال ماهر، مشيرة إلى أنها افتقدتها بشدة خلال الفترة الماضية، كما دعتها للعودة سريعًا إلى الفن والأعمال الفنية، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر».

ونشرت الفنانة شريهان عبر «تويتر» فيديو عودة أمال ماهر، وعلقت عليه قائلة: «الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا، ووحشتي قلبي يا بنت قلبي وحشتي مصر والعالم العربي، نحن جميعا في انتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر، سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين».

آمال ماهر تكشف سبب غيابها الفترة الماضية

وكانت الفنانة آمال ماهر تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في فيديو لطمأنة جمهورها عليها، وذلك بعد غيابها عن الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وكشف آمال ماهر خلال الفيديو أن السبب وراء اختفائها الفترة الماضية هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد وحاجتها إلى الراحة، مشيرة إلى أنها تحضر الفترة الحالية لأعمال قوية تعود من خلالها إلى جمهورها، فضلًا عن حفل غنائي جديد قريبًا.

رسالة آمال ماهر

وقالت «ماهر» خلال الفيديو: «جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت اطمنكم عليا».

كما وجهت كل الشكر إلى جمهورها ومحبيها الذين حرصوا على السؤال عنها والاطمئنان عليها الأيام الماضية، وكانت عودة آمال كافية لنفي الشائعات التي تداولها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان الهدف منها إثارة القلق.