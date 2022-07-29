أول ظهور لـ عمرو دياب بعد إطلاق باريس.. إطلالة بيضاء في الساحل الشمالي

نشر الإعلامي ممدوح موسى، صورة للفنان عمرو دياب، خلال تواجدهم في الساحل الشمالي، استعدادا لحفله الغنائي الجديد.

ظهر «دياب» بإطلالة بيضاء اللون، ومعها أصر ممدوح على التقاط صورة سليفي.

كانت أغنية عمرو دياب، باريس، جاءت ضمن الجمل الأكثر رواجا عبر موقع التغريدات تويتر، بعد ساعات من طرحها.

عمرو دياب ضمن هاشتاج تويتر

وطرح عمرو دياب أحدث أغنياته «باريس» عبر تطبيق أنغامي.

أغنية باريس كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور، وتقول كلماتها:

يا مكسر كل المقاييس.. مين زيك طب كده في باريس

قمر جديد وعمل طفرة.. وأنا اللي ويايا الشفرة

حفرت لك مليون حفرة.. وخطط ملت كل الكراريس

لما شفتك جات إشارة.. دوخت حسيت بحرارة

جايزة الأعلى بجدارة في العصر الحديث

لو كان عندك نيه سيب الباقي عليا

قدملي السبت أنا يا حبيبي

وأنا معاك للخميس يا مكسر كل المقاييس.

عمرو دياب يشدو بـ باريس فى حفل العلمين

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنية زمن المجاملة والتي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.

من ناحية أخرى يعد عمرو دياب أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

يذكر أن عمرو دياب من المقرر أن يشدو بأغنية باريس في حفله المقرر إقامته فى الخامس من الشهر المقبل في مدينة العلمين الجديدة.