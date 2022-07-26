عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في العلمين.. تعرف على الموعد وأسعار التذاكر

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة، ضمن حفلات صيف 2022، يوم الجمعة الموافق 5 من أغسطس المقبل.

حيث روّج الهضبة لحفله الغنائي المحدد له 5 أغسطس الجاري، في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، والتي تعد من أضخم الأماكن المخصصة لاستضافة الحفلات الكبرى.

أسعار حفل عمرو دياب بالعلمين

وجاءت التذاكر التي تباع عن طريق موقع تذكرتي، بين 5 فئات، الأولى Regular بـ400 جنيه، والثانية Fan Pit بـ800 جنيه، والثالثة Loung بـ50 ألف جنيه، والرابعة VIP Bean Bags بـ1750 جنيه، والخامسة والأخيرة High Table بـ20 ألف جنيه.

أما أسعار المنضدة الواحدة فئة Regular لـ10 أفراد بـ4 آلاف جنيه، وفئة Fan Pit لـ10 أفراد بـ8 آلاف جنيه، وفئة Lounge بـ500 ألف جنيه، وفئة VIP Bean Bags بـ17.500 جنيه، والفئة الأخيرة High Table بـ200 ألف جنيه.

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

تألق الهضبة عمرو دياب من خلال طرح عدد من الأغنيات خلال الفترة الأخيرة، وطرح 3 منها في أغنية واحدة، وهي «ناس حلوة»، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

أما أغنية «ب و ح و ب و ك» لعمرو دياب، فمن كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكساج وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داود و شيري شكري.