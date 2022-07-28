كلمات أغنية عمرو دياب باريس تشعل أجواء الصيف بعد طرحها

طرح النجم عمرو دياب، اليوم، أغنيته الجديدة «باريس» بعد أيام من التأجيل، عبر إحدى المنصات، ليكمل بها أغنياته لصيف عام 2022.

كلمات أغنية عمرو دياب باريس للشاعر أيمن بهجت

كلمات أغنية عمرو دياب باريس للشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود و شيري شكري تصوير فوتوغرافي كريم نور، ويقول مطلعها:

يا مكسر كل المقاييس

مين زيك طب كده فى باريس

قمر جديد وعمل طفرة

وأنا اللي ويايا الشفرة

حفرتك مليون حفرة

وخطط ملت كل الكراريس

لما شفتك جت إشارة

دوخت حسيت بالحرارة

جايزة الأعلى بجدارة

في العصر الحديث

لو كان عندك ليا

سيب الباقي عليا

قدم ليا السبت انا يا حبيبي

وأنا معاك للخميس

أغنية باريس يشدو بها عمرو دياب في الساحل

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة، ضمن حفلات صيف 2022، الأسبوع المقبل وهي الحفلة التي من المقرر أن يشدو فيها لأول مرة بكلمات أغنية باريس

أسعار حفل عمرو دياب بالعلمين

تذاكر حفل عمرو دياب تتراوحت بين 5 فئات، الأولى العادية ويصل سعرها إلى 400 جنيه، والثانية المعجبين بـ800 جنيه، والثالثة بـ1750 جنيه، والرابعة High Table بـ20 ألف جنيه، والأخيرة بـ50 ألف جنيه.

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية زمن المجاملة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان الفنان عزيز الشافعي.