عمرو مصطفى يسخر من شخص ويصفه بـ«جدو».. ومتابعون: يقصد عمرو دياب

هاجم الفنان عمرو مصطفى، أحد المطربين خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب إساءة جمهوره -بحد وصفه- لأغنيته الجديدة «إلا أنا»، وجاءت ردود المتابعين، بأن الفنان المستهدف بالإساءة من عمرو مصطفى هو عمرو دياب.

عمرو مصطفى: أنا هغني وصوتي وحش

نشر مصطفى منشورًا عبر صفحته جاء فيه: «رسالة لجدو، هتبعت ناس ولجان تشتم على الصفحة، ولا هيهز شعرة مني فلوس بترميها في الأرض، هتبعت ناس تقول صوته وحش ملكش دعوة أنا هغني وصوتي وحش، هتروح تخلي ناس تسرب الأغاني هطلع أفضحك، وساعتها هتكون نهايتك بجد».

عمرو مصطفى: أنت قلودة قوي

أضاف: «هتجيب عيال بفلوس تعمل فيديوهات إن الأغاني وحشة، هتنجح غصب عنك لأنها من القلب، هتقول فين المشاهدات، هقولك ملكش دعوة، أنا بعمل الأغاني لنفسي، ومش هدفع فلوس زيك يا جدو علشان الناس تشوفني، 100000 على فيسبوك بشرف أحسن من ملايين مزيفين يا جدو، وفي الآخر اتقل علشان الجاي صعب، نسيت أنك بعت ناس للموزعين اللي بشتغل معاهم في الخارج، علشان أنت قلودة قوي، بس لما تنزل معاهم هفضحك عادي».

في حين جاءت أغلبية التعليقات قاصدة عمرو دياب منها «هو غلط يعني، ما هو عمرو دياب قد جدنا فعلا»، و«معقولة تقصد عمرو دياب»، و«أبدا ما بتقصد عمرو دياب بجدو»، و«عمرو دياب أصغر منه ومني».