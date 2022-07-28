إصابة 3 أشخاص في انهيار «صوان عزاء» بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، جراء سقوط جزء من «صوان عزاء» على بعض الحضور، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

استقبل قسم الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي، قبل قليل، 3 مصابين في أعمار سنية مختلفة، بين العشرينات والخمسينات، جراء سقوط «جمالون» وفراشة وأعمال الإضاءة عليهم، أثناء تأدية واجب العزاء.

نقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وقالت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي إن المصابين هم: «ماريو زكريا عطية»، 28 سنة، مقيم بمنطقة حي السلام، و«فادي ملاك إبراهيم»، 31 سنة، مقيم بنفس العنوان، و«كارلي شنودة طانيوس»، 52 سنة، مقيم بمنطقة «الحكر».

وأضافت المصادر أن الإصابات ليست خطيرة، وأنها من الدرجة الثانية والثالثة، ويجري حالياً خضوعهم للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للاطمئنان على صحتهم، واستكمال العلاج.

تنوع الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات

وأشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تنوعت بين اشتباه كسر في الساق اليمنى للمصاب الأول، واشتباه كسر بالفخد وكدمات وسحجات للمصاب الثاني، وسحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسم للمصاب الثالث.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع خروج المصابين خلال 24 ساعة، بعد وضعهم تحت الملاحظة للاطمئنان على صحتهم، والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

وأصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بينهم طفل في حالة خطرة.

وقالت المصادر إن الطفل وصل مصاباً بتوقف في عضلة القلب والتنفس، واشتباه ما بعد الارتجاج لطفل آخر ،ويجري عمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم.