طقس الخميس.. انكسار درجة الحرارة في الإسماعيلية واستمرار الطوارئ

تعرضت محافظة الإسماعيلية لموجة حارة خلال الأسبوع الجاري، بدأت من السبت الماضي، حيث ارتفعت فيه درجات الحرارة ووصلت في بعض الأيام إلى 42 درجة مئوية.

وانخفضت درجات الحرارة اليوم الخميس في الإسماعيلية بشكل طفيف ووصلت فيها درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي زادت من إحساس ارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع الحرارة

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن الأجواء شديدة الحرارة تستمر على القاهرة والوجه البحري وسيناء والصعيد فيما تزداد درجة الحرارة المحسوسة بفارق درجتين عن المقاسة بسبب كمية الرطوبة نهارا معتدل رطب ليلا.

وأضاف البيان المنشور على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أن هناك فرصة لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة في الصباح الباكر.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الأحوال الجوية شهدت اليوم استمرار الاستقرار والذي معه يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

استمرار حالة الطوارئ

وشهدت الإسماعيلية استمرار رفع حالة الطوارئ على الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها بعض المحافظات.

وقالت بيانات رسمية الشبكة الوطنية للسلامة والكوارث أن سيارات الإسعاف منتشرة على النقاط المخصصة لها على طرق الإسماعيلية الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو.

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية اليوم الخميس سيولة مرورية بدء من الساعات الأولى من الصباح مع انعدام كامل الشبورة المائية فجر اليوم فيما استمرت حالة الطوارئ التي أعلنتها الشبكة الوطنية للطوارئ.