إغلاق جزئي لطريق «القنطرة - العريش» بمدخل جلبانة في الإسماعيلية لتوسعته

قررت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بدء أعمال التطوير والتوسعة بطريق «الإسماعيلية - العريش» بمدخل قرية جلبانة التابعة لمدينة القنطرة شرق.

وأغلقت محافظة الإسماعيلية حارة مرورية لبدء أعمال التوسعة، فيما يعمل الطريق بالحارة المرورية الأخرى في الاتجاهين.

تحذير المواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة المواطنين وسائقي السيارات من الاغلاق الجزئي للطريق، لعدم وقوع أي حوادث مرورية.

وطالبت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين عدم القيادة بسرعة على طريق القنطرة، واتخاذ الحيطة والإجراءات الاحترازية لعدم وقوع الحوادث ووقع وفيات أو مصابين.

وشهد طريق «الإسماعيلية - جلبانة» العديد من الحوادث المرورية خلال الفترة الماضية، وشكى منها عدد كبير من المواطنين، خاصة مع وقوع عدة حوادث راح ضحيتها أكثر من وفاة، بينهم 3 اشقاء من طلاب كليات الطب في جامعة سيناء بالعريش.

تعدد الحوادث

وتعددت الحوادث المرورية في الفترة الأخيرة شرق قناة السويس بشكل كبير، وتدخل بعض من نواب شمال سيناء والإسماعيلية لإعادة تطوير الطريق وتوسعته.

وقال محمد حسين، أحد أهالي قرية جلبانة، إن أعمال توسعة الطريق سيحد من الحوادث المرورية المتكررة بشكل يومي، خاصة مع عمل الطريق كمحور مروري يربط بين مدينتي الإسماعيلية والعريش.

واضاف، أن بدء أعمال التطوير لاقى استحسان عدد من أهالي مدينتي القنطرة والعريش، مطالبا بتعميم أعمال التوسعة على الطريق بالكامل.

وقال، إن الطريق في قرية جلبانة يعتبر من أخطر الطرق التي تكررت فيها الحوادث بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وراح ضحيتها العشرات ما بين أطفال وشباب وكبار سن.