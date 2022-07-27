شقيقة شاب الإسماعيلية المقتول على يد خاله.. رفضت التنازل مقابل المال

قالت دينا خالد شقيقة الشاب إسلام خالد، المقتول على يد خاله في الإسماعيلية، إنها رفضت الصلح والتنازل مقابل مبلغ مالي من خالها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مال الدنيا لا يعوض لي أخي ولا يعوض لي رؤيته مرة ثانية ورفضت كل محاولات الصلح للتنازل عن القضية وإفلات المتهم من عقابه».

شقيقة القتيل: قتل أخويا رغم إعاقته

وقالت شقيقة المجني عليه أن شقيقها رغم إعاقته رفض تدخل أحد الجيران لحظة اعتداء خاله عليه وضربه، مضيفة: «أخويا قال له ده خالي سيبه، ماكانش متخيل إنه هيقتله بالبشاعة دي وكمان في شهر رمضان المبارك خاصة إن أخويا كان معاق لا يستطيع الدفاع عن نفسه».

وتابعت شقيقة المجني عليه: «المتهم هدد أخويا بالقتل قبلها بيوم بسبب 400 جنيه دين على شقيقي وقال لخالته هكسر دماغه نصفين وأخلص منه»، مشيرة إلى أنه نفذ فعلا ما قاله.

وقالت إن شقيقها مصاب بإعاقة تصل إلى 15% ومصاب بضمور في العضلات ورغم ذلك كان يعمل سائق «توك توك» لمحاولة توفير قوت يومه، وعندما تعرض لأزمة مالية اقترض من خاله مبلغ 400 جنيه ولم يستطع ردها له.

واستطردت: «اعتدى عليه بالضرب وصدم رأسه في صخرة وكسر دماغه إلى نصفين فعلا وبسبب ذلك تعرض لتهشم في الجمجمة ونزيف داخلي توفي بسببه».

إحالة المتهم للجنايات

وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية نظر القضية في جلسة 22 أغسطس أمام الدائرة الرابعة بعد إحالة المتهم من النيابة العامة.

وقال علي فلاح، محامي المجني عليه، إن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقتله المجني عليه بسبب خلاف مع المتهم على 400 جنيه.

وأشار إلى أن محامي المتهم حاول تحويل القضية إلى ضرب أفضى إلى موت لكن النيابة اقتنعت بارتكابه جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد لتهديد المتهم وقتله رغم عدم دفاعه عن نفسه.