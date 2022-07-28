قمة بن سلمان وماكرون في فرنسا تبحث تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محادثات في قصر الإليزيه، تركز على بحث التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما نقلت «العربية نت».

ماكرون في استقبال محمد بن سلمان في الإليزيه

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل في وقت سابق، الخميس، إلى قصر الإليزيه في فرنسا، لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان في استقباله لدى وصوله.

وعقد الجانبان، محادثات ثنائية في قصر الإليزيه عقب وصول ولي العهد مباشرة، تركزت على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر الإليزيه الخميس.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد تلك الزيارة التي قام بها ماكرون إلى جدة في ديسمبر الماضي.

فرنسا.. المحطة الثانية في جولة خارجية لمحمد بن سلمان

وفرنسا هي المحطة الثانية لولي العهد السعودي، في جولة خارجية بدأت باليونان، التي غادرها ولي العهد السعودي بعد زيارة استمرت يومين وشهدت توقيع البلدين عدداً من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.

وتأتي هاتين الزيارتين الرسمية، إلى كل من اليونان وفرنسا، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.