تفاصيل اتصال محمد بن سلمان ورئيس الصين: شراكة استراتيجية بين البلدين

في اتصال هاتفي، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الصين شي جين بينج، العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة، وذلك حسبما ذكر «العربية نت».

محمد بن سلمان ورئيس الصين يتفقان على تعزيز الشراكة بين البلدين

واتفق الأمير محمد بن سلمان ورئيس الصين على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة.

وقد تناول الاتصال بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الصين أيضا الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، بدور المملكة العربية السعودية المحوري في المنطقة، وبجهودها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

التغيرات العميقة للأوضاع الدولية تؤكد أهمية العلاقات الصينية السعودية

واشارت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إلى أنه خلال اتصال محمد بن سلمان ورئيس الصين، قال الرئيس الصيني للأمير إن الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات عميقة ومعقدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الاستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية.

وأكد الرئيس شي أن الجانب الصيني يدعم المملكة العربية السعودية في حماية السيادة الوطنية والأمن والاستقرار، وفي استكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها الوطنية بشكل مستقل.

وقال الرئيس شي إن الصين ستواصل العمل على تضافر مبادرة الحزام والطريق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وإقامة نمط تعاون رفيع المستوى بين الجانبين في مجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة، فضلا عن التكنولوجيا الفائقة.