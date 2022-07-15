بايدن ومحمد بن سلمان يعقدان مباحثات ثنائية في قصر السلام بجدة

يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن، مباحثات ثنائية في قصر السلام بجدة، حسبما أفادت «العربية نت» في نبأ عاجل، فيما أفاد مراسل «العربية» بأنه من المرتقب توقيع اتفاقيات الليلة بين السعودية والولايات المتحدة.

استعراض سبل تعزيز العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة

جاء ذلك بعد أن التقى الرئيس الأمريكي، خلال زيارته الأولى للسعودية منذ توليه السلطة، العاهل السعودي الملك سلمان، في حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين من البلدين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال اللقاء الذي جمع الملك سلمان وولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وحضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.