أصالة تروج لأغنيتها الجديدة «بالسلامة»

روجت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيتها الجديدة بالسلامة.

ونشرت أصالة مقطعًا من الأغنية، وعلقت عليه قائلة: «ياحبايبي وأهلي وأخوتي، بكره رح تسمعوا أغنيه جديده بتكمّل مشوار حبّيتوني فيه، فيها منّ روح أغنياتي الأولى وفيها شجن، كمّ ساعه ورح تسمعوا ( بالسّلامه) .. ولو سألتوني شو الجمله الّلي كتير بحبها بهالأغنيه رح أختار في الحياة دي قلوب ياساتر واحنا بينهم مظلومين».

أغنية غلبان

وحققت مؤخرا أصالة نجاح كبير بأغنيتها الجديدة غلبان، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، و‎توزيع أحمد طارق يحيى، أكورديون وائل النجار، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.

وتصدرت الاغنيه التريند في عدد من المنصات وحققت الأغنية ملايين المشاهدات على اليوتيوب.