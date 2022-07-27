أصالة ونوال الزغبي تدعمان المرأة القوية في أغانيهما الجديدة

سيطرت قضية دعم المرأة، على عدد من المطربات اللاتي طرحن عدد من الأغنيات الجديدة، وحملت رسائلهن مطالبة الجنس الناعم بالتحلي بالقوة وعدم التخلي عن الصبر أوالتقليل من نفسها خصوصًا في أزماتهن العاطفية، وعلى رأسهن النجمة أصالة، والنجمة نوال الزغبي.

أغنية أصالة غلبان

مع بداية شهر يوليو الجاري، طرحت أصالة أغنية غلبان، والتي كسرت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة على موقع وهى من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى، أكورديون وائل النجار، مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع شركة روتانا.

ودعت في أغنيتها المرأة إلى عدم النظر للخلف، أو أن تقف حياتها بعد رحيل حبيبها، ولكن عليها التطلع للمستقبل، وعيش قصة حب جديدة باعتبارها تستحق ذلك.

كلمات أغنية غلبان

ومن كلمات أغنية أصالة غلبان:

غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان

فاكرنا زي زمان غلبان أوي غلبان

لا ده فاته وفاته رميناه بماضيه وحكاياته

ده فاكر دمعنا هنا على خدنا ياتهيؤاته

ده فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك قال

وفي عرض رجوعه فاكر موضوعه وشغلتنا حياته

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

بابنا مايتسابش موارب احنا بنقفل ع الشاريين

حوالينا كتير ناس من جوه بجد جميلة

ناس حقيقية وشارية وصافية النية ومتبتين

دول أولى بخيرنا ولا ثانية رضيوا بغيرنا

على حلونا مرنا قاعدين هنا هنا ومربعين

أغنية نوال الزغبي حفلة

وقبل نهاية الأسبوع الماضي، طرحت النجمة نوال الزغبي، أغنية حفلة، على موقع يوتيوب، وكسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة، وهى من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو الخضري، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد، إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

دعت نوال الزغبي، المرأة إلى ضرورة عدم البكاء على رحيل حبيبها، والاستمتاع بحياتها وعدم البكاء على الماضي، لأن الأمر لا يستحق المعاناة.

كلمات أغنية حفلة

ومن كلمات أغنية حفلة:

سابِك إفرحي بشبابِك

بوسي إيدك وش وظهر

بكرة هيبكي على غيابِك م الفجر لعز الضهر

سابِك بكرة هيّجي غيره

والأحسن منه كمان

وتقولي كتر خيره ده يا ريته عملها زمان

حفلة يلا حفلة يلا حفلة

فكي اوعي تبقي مرة قافلة

واللي فات كأنه كله غفلة فوقتي منها خلاص

سهرة يلا سهرة يلا سهرة

روقي الحياة مش ناقصة قهرة

اضحكي خليكي برضه زهرة وسط كل الناس

يا تعيشِ لحد يصونِك

يا تعيشِ لنفسك بس

يا يحس بإنه في كونك

يا إن شاء الله عنه ما حس

ليكِ شخصيتك وكيانك

بالك لازم يرتاح

عيشِ من دلوقتي عشانك

أهو أخد الشر وراح