أصالة تطرح 4 أغنيات جديدة من ألبوم «شايفة فيك»

طرحت شركة روتانا 4 أغنيات جديدة من ألبوم أصالة نصري الجديد الذي يحمل اسم شايفة فيك، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أصالة تطرح 4 أغنيات من ألبوم شايفة فيك

أصالة بدأت طرح ألبومها الجديد بطرح أغنية غلبان، التي حققت نجاحا ساحقا منذ عدة أيام، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وتقول كلمات الأغنية: «غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان، فاكرنا زي زمان غلبان أوي غلبان، لا ده فاته وفاته رميناه بماضيه وحكاياته، ده فاكر دمعنا هنا على خدنا يا تهيؤاته، ده فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك قال، وفي عرض رجوعه فاكر موضوعه وشغلتنا حياته، ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب، بابنا مايتسابش موارب إحنا بنقفل ع الشاريين».

ألبوم أصالة الجديد تتعاون فيه الفنانة السورية مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، على أن تستكمل طرح باقي الألبوم خلال الأيام المقبلة.

أولى هذه الأغنيات بعنوان فرحة وبس، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان فقدت نفسي، وهي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

أصالة نصري تطرح أغنية أنا حرة

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية أنا حرّة، وهي من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان كفوكيم وهي من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.