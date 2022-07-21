أصالة تهنئ نوال الكويتية بعد اختيارها سفيرة «EQUAL Arabia»

هنأت المطربة أصالة، الفنانة نوال الكويتية، لاختيارها سفيرة سفيرة «EQUAL Arabia»، وذلك عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وقالت أصالة في منشورها: «‏خير من يمثّل السيّدات برقيّك ببساطتك بشغفك وموهبتك بفكرك بطيبتك نوالتي الحبيبة».

خير من يمثّل السيّدات برقيّك ببساطتك بشغفك وموهبتك بفكرك بطيبتك نوالتي الحبيبه https://t.co/o8npjA5HuK — Assala (@AssalaOfficial) July 21, 2022

اختيار نوال الكويتية سفيرة لاكوال سبوتيفاي

وأعلنت االفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيره «تويتر» اختيارها سفيرة لاكوال سبوتيفاي، وكتبت: «سعيدة جدًا باختياري سفيرة لإكوال سبوتيفاي لشهر يوليو، كونها مساحة مخصصة لتسليط الضوء على الفنانات العربيات وموسيقاهن الرائعة والملهمة، والتي أتمنى أن تصل لكل المستمعين في العالم ‏المرأة بطبيعة الحال قوية ورقيقة، شغوفة ومبدعة كنت وسأستمر دائمًا بدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات».

أصالة تطرح «غلبان»

ومن ناحية أخرى، طرحت منذ أيام الفنانة أصالة أغنيتها الجديدة «غلبان»، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وهندسة صوتية عمار خاطر، وواكورديون وائل النجار، وكيبورد الدكتور أسامة الصغير.

وحرصت أصالة على الترويج لأغنية «غلبان» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «قبل العيد بنتحضّر وشو عنّا جديد بنلبس وأنا عندي هديّة جديدة قلت نحضّرها ونشوف شو رح نعمل فيها بالعيد، أنا بدّي أسمعها مع أصحابي بصوت عالي، ومثل الأطفال رح أرقص مشان الوعد الّلي أنا تأخّرت عليه شلت هالحلوة من بين أخواتها لتكون بين إيديكم بتمنّى تكون إلكم معها أحلى الذكريات، ومن بكّير كلّ سنة وأنتوا سالمين حبايبي وأهلي وأصحابي الّلي بعرفهم والّلي بسّ بيعرفوني».