بن سلمان: مباحثاتي مع ماكرون تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، برقية شكر للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب مغادرة المسؤول السعودي، العاصمة الفرنسية باريس بعد زيارة رسمية، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضاف بن سلمان، أن المباحثات مع ماكرون، أكدت الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، في كافة المجالات، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المحادثات السعودية الفرنسية تركزت على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وفي وقت سابق، انعقد اجتماع موسع بين وفدي السعودية وفرنسا برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتركزت المحادثات على العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بن سلمان يستعرض مع مديرة «اليونسكو» المبادرات الثقافية السعودية

واستعرض محمد بن سلمان، في مقر إقامته، بـ«باريس»، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، أودري أزولاي، المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع المنظمة وفرص تطويره.

وفي وقت سابق، قال «الديوان الملكي» السعودي، إن زيارة ولي العهد السعودي، جاءت إلى فرنسا بناء على توجيه، العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على التواصل وتعزيز العلاقات بين الرياض والدول الشقيقة والصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة لـ محمد بن سلمان.

من جانبه، شدد القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» محمد العتيق، في كلمة أمام «مجلس الأمن الدولي»، على أهمية إبقاء منطقة «الخليج العربي» منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأهمية التعاون مع «وكالة الطاقة الذرية» في هذا الشأن.