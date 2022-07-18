رئيس الإمارات يبدأ زيارة لفرنسا اليوم ويجري محادثات مع ماكرون

بدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، زيارة إلى فرنسا هي الأولى منذ توليه منصبه في مايو الماضي، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية».

ووصل رئيس دولة الإمارات إلى قصر الإليزيه للقاء نظيره الفرنسي، وسيجري الشيخ محمد بن زايد، بعد قليل، محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه.

محادثات بين محمد بن زايد وماكرون

وجرى استقبال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في قصر الإنفاليد قبل توجهه إلى قصر الإليزيه.