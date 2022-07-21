الكرملين: بوتين بحث مع ولي العهد السعودي سوق النفط العالمية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وضع سوق النفط العالمية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وذكر الكرملين في بيان له، أن الجانبين أشادا بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والسعودية، وجرى بحث قضايا التعاون الثنائي، مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، كما جرى بحث الوضع الحالي في سوق النفط العالمية.

تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا

وأشار إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج قمة 19 يوليو في طهران لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا، وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

دول أوبك+ مستمرون بالوفاء بالتزاماتها

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان آل سعود على أهمية المزيد من التنسيق داخل منظمة أوبك +، إذ أشارا إلى أن دول المنظمة مستمرة بالوفاء بالتزاماتها للحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمية.