مستشار «الصحة العالمية»: الاعتراف بإنجاز مصر في «فيروس سي» العام الجاري

توقع الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، أن تعلن منظمة الصحة العالمية عن مصر خالية من الفيروسات الكبدية، لافتًا أن هناك إجراءات وضعتها منظمة الصحة العالمية بهدف الوصول إليها عام 2030، لافتًا إلى أن مصر وصلت لها عام 2020.

مصر ستحصل على اعتراف بهذا الإنجاز العام الجاري

وأوضح «عصمت» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن ملف إعلان مصر خالية من الفيروسات الكبدية تأخر في الوصول لمنظمة الصحة العالمية بسبب ظروف جائحة كورونا متوقعًا أن تحصل مصر على هذا الانجاز باعتبارها أول دولة في العالم تصل لأهداف منظمة الصحة العالمية المقرر الوصول لها عام 2030، مشددًا على أن مصر ستحصل على هذا الاعتراف خلال هذا العام.

الهدف أصبح صحة الكبد المصري

وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية أنه هناك بعض الاجراءات البسيطة ومنها الاهتمام بالمرضى بعد العلاج وهو ما يتم بالفعل من الحملات التي تقيمها الدولة مثل حملات التليف الكبدي والتشخيص المبكر لسرطان الكبد مشددًا على أن الأمر لم يعد يتوقف على التطعيم ضد فيروس سي والقضاء عليه ولكن أصبح الهدف هو صحة الكبد المصري.

اكتشاف المريض الواحد يوفر على الدولة 100 ألف جنيه

وشدد عصمت على أن اكتشاف هذه الحالات يمنع اصابتها بتليف الكبد والمشاكل الصحية الأخرى لافتًا أن تعامل هؤلاء بشكل عادي كان ينقل العدوى لـ4 أشخاص آخرين في حياته وأن اكتشاف مرضى الفيروسات الكبدية مبكرًا يحمي 4 آخرين لافتًا أن اكتشاف المريض الواحد يوفر على الدولة 100 ألف جنيه.