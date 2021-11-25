«الصحة» تنشر 9 نصائح للحد من انتقال الفيروسات الكبدية داخل مراكز التجميل

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشورًا به العديد من النصائح على للمواطنين التي يجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة والكوافير والنوادي الصحية، وذلك لأن هذه الأماكن تعد من العوامل التي تساعد على انتقال الفيروسات الكبدية من شخص لآخر من خلال الأدوات المستخدمة التي يمكن أن تنقل العدوى.

«الصحة» تولي اهتماما للقضاء على الفيروسات المعدية قبل 2030

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوجيه العديد من النصائح المختلفة للمواطنين من خلال مواقعها الرسمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي نحو طرق تجنب الإصابة بفيروسات المعدية مثل «الفيروسات الكبدية» المنتشرة داخل المجتمع أو التي يمكن أن تنتقل من خلال بعض السلوكيات الخاطئة، وذلك ضمن رؤية الوزارة في تحقيق عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030.

نصائح الصحة للمواطنين لتجنب انتقال العدوى داخل مراكز التجميل

وحذرت وزارة الصحة المواطنين بمختلف الفئات العمرية من بعض السلوكيات التي يجب تجنبها عند الذهاب إلى صالونات الحلاقة أو الكوافير أو النوادي الصحية التي يمكن أن تسبب الإصابة بفيروسات الكبدية المعدية وتسبب العديد من الآثار الجانبية التي تؤثر على صحة الأشخاص، ووجهت الوزارة النصائح عن طريق فيديو جراف وتتمثل هذه النصائح في:

- شفرة الحلاقة

يحظر استعمال شفرة الحلاقة الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلا منها شفرة حلاقة ذات الاستخدام الواحد، أو يقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به.

- الأدوات الحادة

عدم استخدام الأدوات الحادة مثل «المقص، القصافة، العدسات اللاصقة، أدوات العناية بالبشرة، الملقاط» لأكثر من سيدة داخل محلات الكوافير ومراكز التجميل.

- المريلة

استخدام المريلة البلاستيكية لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الاستعمال ويحظر استخدام المريلة لأكثر من مواطن.

- الجوانتي

يقوم مقدم الخدمة بارتداء الجونتي مطاطي لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن.

- الفوط

استبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة «أو مناديل ورقية» لتجنب نقل العدوى من شخص لآخر.

- صندوق الأمان

التخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان

- الكلور

استخدام الكلور بمقدار واحد لأربع مرات مثلهم مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى.

- الالتزام

الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطن.

- الترخيص

في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيتم سحب الترخيص والتعرض للمساءلة القانونية