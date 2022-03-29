الفيروسات الكبدية: نسبة الشفاء من فيروس سي تتجاوز 90% بشرط

قال الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن نسبة انتشار «فيروس سي» في مصر، كانت كبيرة جدا، موضحا أن من مشكلاته أنه كان يتسبب في إصابة بعض المرضى بتليف في الكبد، ما كان يتسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الكبد، مشيرا إلى أنه بعد علاج كل المرضى المصابين بـ«فيروس سي»، تم التركيز على مصابي التليف الكبدي.

مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد الأولي

أضاف عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أنه تم طرح مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد الأولي، وأن هناك شيئين نقوم بهما كل 4 أشهر، هما: أشعة الموجات الصوتية وتحليل لتشخيص الوضع، وعلاج أي مصاب بالسرطان مجانا، وفي سرية تامة في كل المحافظات.

نسبة الشفاء في الكشف المبكر تتجاوز 90%

أشار عصمت، إلى أن نسبة الشفاء في الكشف المبكر تتجاوز 90%، أما إذ لم يتم التشخيص في مرحلة مبكرة، فإن احتمالات الشفاء تكون ضعيفة للغاية، بالتالي فإن هذه المبادرة في صالح مرضى السرطان.

وتابع: «عندما يتم تشخيص المريض على أنه مصاب بمرض سرطان الكبد يكون لدينا احتماليات مختلفة، وكلما تمّ التشخيص مبكرا، كلما كان احتمال استخدام التردد الحراري واستئصال الجزء يكون ذلك ناجما عنه الشفاء من المرض بنسبة كبيرة، وفي حال تأخر العلاجات لا يكون لدينا بدائل يمكننا استخدامها».

سرطان الكبد أكثر الأنواع انتشارا بين المصريين

كشف عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إلى أن سرطان الكبد في السنوات الماضية، أصبح أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين المصريين، سواء الرجال أو السيدات، مع العلم أن سرطان الثدي، هو أكثر الأنواع انتشارا لدى السيدات، لافتًا إلى أن مصر تغلبت على «فيروس سي»، لكن تبعاتها ستستمر لفترة من الزمن.