مستشار منظمة الصحة العالمية: مصر عالجت بعض الأجانب من «فيروس سي»

قال الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن الإنجاز الذي تحقق في مصر بمحاربة فيروس الكبد الوبائي يعد إنجاز كبير، موضحًا أن مصر خلال سنة ونصف أصبح من أقل دول العالم في الإصابة بالكبد، مؤكدًا أن النجاح اعتمد على قيادة سياسية ناجحة وبحث علمي متطور والتعاون بين مختلف القطاعات مع إنكار الذات، وكذلك محور تطور صناعة الدواء المصرية التي وفرت 5 مليارات جنيه بعد الاعتماد على الأدوية المحلية بدلًا من المستوردة.

توجيهات من الرئيس السيسي

وأضاف «عصمت» خلال مداخلة هاتفية في في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التعاون الكبير بين مختلف الأشخاص، مؤكدًا أن هناك أجانب حضروا إلى مصر من أجل العلاج من الكبد، لافتًا إلى أن ذلك كان بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر بعلاج الأجانب والمقيمين واللاجئين من التهاب الكبد الوبائي.

عدد المصريين الذين تلقوا الخدمة

وأوضح عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أنه تم الكشف على 62 مليون مصري بجانب الكشف على أطفال المدارس في الثانوية العامة والإعدادية للحاق بالمرض في بدايته ليكون الشفاء تامًا، مؤكدًا أن من أصيب بفيروس سابقًا يمكنه أن يصاب مرة أخرى لذا عليه اتباع الإجراءات الوقائية، موضحًا أن العلاج من فيروس سي يكون قليل التكلفة بالمقارنة مع العلاج في الخارج الذي تصل قيمة العلاج مليون جنيه، مؤكدًا أن مصر وفرت بعثات لـ10 دول خارجية للتعريف بطرق العلاج الناجزة لمنع انتشار المرض في القارة السمراء.