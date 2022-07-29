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محمود مسلم

القوى العاملة: تعيين 12 شابا واستخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة 

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ماهر هنداوي
09:38 ص | الجمعة 29 يوليو 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 12 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 712 شابا.

وقال الوزير إن المديرية استخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ21 عاملا بمبلغ 57 ألف جنيه.

التفتيش على 199 منشأة

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يونيو الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ101 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 136 منشأة انتهت بتحرير 38 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 9 لجان تراخيص ومنح 6 رخص.

45 محضرا للمنشآت المخالفة

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات يعمل بها 635 عاملا، وأسفر عن 45 محضرا للمنشآت المخالفة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.