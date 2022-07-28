القوى العاملة: تحصيل 422 ألف جنيه مستحقات مصري بجدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في حل شكوى المواطن محمود أبو الفتوح علي مصطفى ضد البنك العربي الوطني، يحصل على مستحقاته البالغة 11 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 54 ألف جنيه مصري تقريبًا.

إرسال كشف الحساب البنكي للشاكي في مصر

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار والإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة شكوى المواطن محمود أبو الفتوح علي مصطفى والذي يتضرر من عدم تنفيذ حكم قضائي له ضد البنك من 26 يوليو 2021 دون تنفيذه، وقام الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة بالتواصل والتعاون مع البنك العربي الوطني بشأن تسوية شكوى المواطن المذكور، ونجح المكتب في الحصول على مستحقات الشاكي وتم إرسال مبلغ 78 ألفا و240 ريالا أي ما يوازي 422 ألفا و496 جنيها مصريا تقريبا، وتم إرسال كشف الحساب البنكي للشاكي في مصر وتم التحويل من خلال رساله البنك بما يعادل المبلغ بالدولار الأمريكي.

وقدم المواطن صاحب الشكوى الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة على المتابعة والتواصل المستمر مع البنك المشكو في حقه حتى الحصول على كامل مستحقاته.