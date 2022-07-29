«معلومات الوزراء» يناقش التحديات والفرص المتاحة في قطاع الصحة ضمن «ملكية الدولة»

خصص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول أبرز التحديات والفرص المتاحة، فيما يخص قطاع الصحة والصناعات الدوائية بحضور أكثر من 60 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص، ويأتي ذلك استمرارا في إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الخامس على التوالي.

أبرز المقترحات

وتوصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: وضع خريطة صحية لضمان عدالة توزيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بين المحافظات، ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات المستشفيات التكاملية والجامعية والتأمين الصحي الشامل، وزيادة تواجد الدولة في إنتاج الخامات الدوائية والمضادات الحيوية، وتقديم مزيدًا من دعم سياسات التسعير والإنتاج بشركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن زيادة استثمارات المستحضرات الطبية والعبوات الدوائية والمكملات الغذائية واللقاحات وأدوية الأورام.

أبرز ما دار في جلسات الأسبوع المنقضي

شاهد أبرز ما دار في جلسات الأسبوع المنقضي وتعرف على آراء ممثلي القطاع الخاص ومقترحاتهم حول الوثيقة على الرابط التالي:

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