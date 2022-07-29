إصابة طفلين في حادث سير أمام أحد شواطئ فايد بالإسماعيلية

أصيب طفلان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جراء تصادم سيارة مع دراجة نارية «توك توك»، أمام أحد الشواطئ بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، ونقلا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم السيارة رقم «ج ي أ 3499» مع دراجة نارية «توك توك» بدون لوحات معدنية أمام شاطئ الزهور في مدينة فايد.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات اختلفت ما بين كسور وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم واشتباه كسور في العمود الفقري، وجاري إجراء الطوارئ اللازمة لهم.

أسماء الطفلين المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من يوسف محمد عبد الرحيم، 16 سنة، مقيم في فايد، وصديقه محمد أنور عثمان، 15 سنة، مقيم بنفس العنوان.

وأوضحت المصادر الطبية أن الحادث أسفر عن إصابة الطفل الأول بكدمات وسحجات في مختلف الجسم، وإصابة الطفل الثاني بجرح كبير في الساق وكدمات وسحجات مختلفة في أنحاء الجسم.