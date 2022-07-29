مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث مروري على «صحراوي» الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصين آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جراء اصطدام سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي قرب مركز ومدينة فايد، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم «ق ع س 2941» مع سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «ق ص ط 4629».

وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع بمدخل طريق الإسماعيلية فايد الصحراوي، عند مدخل وصلة أبو سلطان من اتجاه طريق السويس.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية إنه تم التحفظ على جثمان المتوفى في مشرحة مستشفى فايد المركزي لحين قرار النيابة العامة بدفن الجثمان أو انتداب الطب الشرعي حال وجود أي شبهة جنائية.

أسماء المتوفي والمصابين

وأسفر الحادث عن وفاة «صلاح محمد محمد الجابري»، 35 سنة، مقيم بالخانكة محافظة القليوبية، إثر توقف عضلة القلب والتنفس، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي له دون استجابة.

كما أسفر الحادث عن إصابة «فريد شوقي عبد النعيم»، 25 سنة، مقيم بمدينة مسطرد في القاهرة، بكسر مضاعف في الفخد وكسر مضاعف في الساقين وجروح وكدمات سطحية في أنحاء الجسم، فيما أصيب «مصطفى فاروق محمد»، 42 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، باشتباه كسر بالساق وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.