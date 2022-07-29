مساعد وزيرة الهجرة يلتقي مريم بطرس خبيرة الرعاية الطبية بكندا

استقبل السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، الدكتورة مريم بطرس المديرة التنفيذية لمؤسسة WoundsCANADA الخيرية بكندا المتخصصة في الوقاية من الجروح وإحدى المشاركات في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وكان اللقاء برفقة زوجها الدكتور ياسر بطرس الجراح بمستشفى نورث يورك في كندا، من أجل بحث سبل التعاون والاستفادة من خبراتهما من أجل المساهمة في جهود الدولة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة في هذا الشأن.

الاستفادة من خبراتهم ودمجهم في خطط التنمية

من جانبه، رحب السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، بكل من الدكتورة مريم بطرس، وزوجها الدكتور ياسر بطرس، معربا عن سعادته برغبتهما في التعاون مع وزارة الهجرة لنقل خبراتهما في مجال الرعاية الصحية، وكذلك نظم التدريب الحديثة، في إطار جهود الدولة المصرية لاستقطاب العقول المصرية النيرة بالخارج، وحرص الوزارة على الاستفادة من خبراتهم ودمجهم في خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة في المرحلة الراهنة.

وقالت الدكتورة مريم بطرس، المديرة التنفيذية لمؤسسة WoundsCANADA، إنه من المهم العمل على رفع الوعي المجتمعي بالرعاية الصحية، بما يساعد في الحد من انتشار الجروح من جميع الأنواع وتداعياتها بما في ذلك معاناة المرضى والاعتماد الكبير على الإنفاق على الرعاية الصحية التي يمكن الوقاية منها، ويمكننا الوصول لهذه المرحلة من خلال تطوير وتوفير البرامج التعليمية والموارد، وكذلك دعم البحوث لمواصلة تعزيز نهج شامل للتصدي لمخاطر الجروح.

هدفنا جعل مصر رائدة في مجال الرعاية الصحية

وتابعت أن هدفنا جعل مصر رائدة في مجال الرعاية الصحية، حيث سنسعى لتعزيز العلاقات مع الأفراد والمنظمات المهتمة للتوسع والحفاظ على مجتمع قوي للعناية بالجروح، وتحقيقا لهذه الغاية، يمكننا عقد شراكات مع الجهات والمؤسسات المعنية بالرعاية الصحية، بهدف تبسيط تحديات الرعاية متعددة التخصصات والمجتمعية.