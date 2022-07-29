التعليم العالي تعلن عن «جائزة الفوزان الدولية لليونسكو».. تعرف على الشروط

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول فتح باب التقدم للإصدار الأول من «جائزة الفوزان الدولية لليونسكو».

وأفاد التقرير بأن الهدف من الجائزة هو تشجيع العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، وكذلك التعرف على إنجازات الشباب التي تؤدي إلى التحول الاجتماعي والاقتصادي والتنمية على نطاق عالمي، بالإضافة إلى زيادة اهتمامهم وخاصة الفتيات والنساء بالعلوم؛ لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومحو الأمية العلمية، واختيار المهنة العلمية.

الجائزة تُمنح كل عامين لخمسة فائزين من المناطق الجغرافية لليونسكو

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تُمنح كل عامين لخمسة فائزين من المناطق الجغرافية الخمس لليونسكو، وهي «إفريقيا، الدول العربية، آسيا والمحيط الهادي، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي»، وذلك اعتبارًا من عام 2022، وتقدر قيمة الجائزة بـ50.000 دولار أمريكي لكل فائز، كما سيتم منح دبلوم وميدالية لكل الفائزين أيضًا.

وأوضح التقرير أن شروط الجائزة تتضمن الآتى:

- أن يكون سن المتقدم أقل من 40 عامًا وقت التقدم للحصول على الجائزة.

- أن يكون المرشح مشاركًا بنشاط في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقت تقديم الطلب للجائزة.

- أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير لإنجازاته ومساهمته المهمة في أي مما يلي:

- البحث في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بما في ذلك التقنيات الناشئة.

- تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونشر نتائج البحوث، وكذلك الإبداع والابتكار.

- التعاون الدولي أو الإقليمي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

التقدم للجائزة عبر الموقع الإلكتروني

وأضاف التقرير أن التقدم للجائزة يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:

https://apply.unescoalfozanprize.org/login والخاص بالجائزة، وإرسال كافة المستندات المطلوبة عليه.

- كما ترسل المستندات التالية علي البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية لليونسكو في موعد غايته 1 نوفمبر 2022، حتى تتمكن اللجنة الوطنية من اتخاذ اللازم في هذا الشأن.egnatcom@egnatcom.org

.egEgypt.natcom@gmail.com

كما أعلنت المستندات المطلوبة وهي كالتالي:

- خطاب ترشيح من جهة العمل.

- خطاب توصية من جهة العمل «باللغة الإنجليزية أو الفرنسية».

- وصف لخلفية المتقدم وإنجازاته وخبرته العلمية.

- ملخص للعمل ذو الصلة بالمجالات التي تغطيها الجائزة والمنشورات والوثائق الداعمة الأخرى.

- وصف لمساهمة المتقدم في أهداف الجائزة.

- السيرة الذاتية شاملة الجوائز التي حصل عليها المرشح، والمؤتمرات التي شارك فيها ومطبوعات للمرشح.

- نسخة من المستندات التي تم إرسالها على موقع التقديم سالف الذكر.

الترشيحات تقدم لمنظمة اليونسكو من قِبل حكومات الدول

ولفت التقرير إلى أن الترشيحات تقدم لمنظمة اليونسكو من قِبل حكومات الدول الأعضاء بالتشاور مع لجانها الوطنية «ولا تنظر للترشيحات الذاتية» كما يمكن تقديم الترشيحات أيضًا من خلال كل من: كراسي اليونسكو، ومراكز الفئة 2، والاتحادات العلمية الدولية، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية التى لديها شراكات رسمية مع اليونسكو ذات الصلة بالمجالات التي تغطيها الجائزة.

وقال التقرير، إنه للتعرف على المزيد من المعلومات حول هذه الجائزة يمكن الدخول على الرابط الإلكترونى التالي:

https://drive.google.com/file/d/1LtpcL7S7rgWfQS7PMcDthDC5M4TkvcK4/view?usp=sharing