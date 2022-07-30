جوي كينج: تعرضت للسخرية بسبب شعري.. حلقته 3 مرات لأجل أدواري الفنية

تحدثت الممثلة الأمريكية جوي كينج عن حلاقة شعرها تمامًا 3 مرات على مدار حياها حتى الآن بسبب الأعمال الفنية التي تشارك بها، قائلة إن كل سيدة عليها أن تفعل ذلك على الأقل مرة واحدة في حياتها، وأنها لم تلتفت إلى الانتقادات التي طالتها بسبب ذلك، ولكنها لم تعني لها شيئا على حد تعبيرها.

وقالت جوي كينج، في حديثها مع مجلة «بيبول» الأمريكية، «أعتقد أنه يجب على كل امرأة أن تحلق رأسها مرة واحدة على الأقل في حياتها، أشعر بمزيد من الحرية والانسجام أكثر مع جمالي، لم أستطع الاختباء خلف شعري»، وأضافت أنَّها بالتأكّيد ستفعل ذلك مرة أخرى.

وكانت المرة الأولى التي قامت فيها الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 22 عاما، حلق شعرها عندما كانت طفلة في التاسعة من عمرها من أجل مشاركتها في فيلم «The Dark Knight»، ثم كانت المرة الثانية من أجل فيلم «Wish I Was Here» ثم الثالثة من أجل تجسيد شخصية جيبسي روز بلانشارد في مسلسل «The Act» في 2019.

جوي كينج: تعرضت للسخرية ولتعليقات لئيمة بسبب حلاقة شعري

وأوضحت «كينج» أنَّ الانتقادات التي طالتها بسبب حلاقة شعرها إلا أنَّها لم تلتفت إليها، «سخر مني الكثير من الناس عندما كنت أحلق شعري، قال لي الكثير من الناس تعليقات لئيمة للغاية»، متابعة: «شعرت بالفعل بمزيد من الثقة وشعرت بقوة كبيرة، انزلقت كلماتهم من على ظهري، يحب الناس إدخال أنفسهم في حياة الآخرين» متساءلة: «امتلاك رأس حليق لمشروع ما الذي يزعجك كثيرًا؟ أنا بخير».

جوي كينج عن العمل مع براد بيت في «Bullet Train»: شرف حقيقي

وظهرت جوي كينج على السجادة الحمراء مع براد بيت لترويح لفيلمهما الجديد Bullet Train، المقرر عرضه في دور العرض السينمائي حول العالم خلال الفترة المقبلة، وعبّرت عن سعادتها بالتعاون مع النجم الأمريكي، قائلة: «أحب براد للغاية والعمل معه كان شرفا حقيقيا، التعامل معه مريحا، وأشعر أنني محظوظة جدًا لدرجة أنني تمكنت من مشاركته هذه المرة، لا يمكن الواجد مع شخص أفضل سواء على المستوى الإنساني وعلى مستوى الموهبة».