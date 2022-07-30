أسعار الفاكهة اليوم السبت 30-7-2022 في الأسواق المصرية

ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تدفع الكثير من المواطنين لتناول العصائر الطازجة لمد الجسم بما يحتاجه من سكريات وفيتامينات، ما يجعلهم يحرصون على متابعة أسعار الفاكهة في الأسواق المختلفة، وخصوصا سوق العبور بشكل يومي باعتباره المحدد للأسعار.

واليوم السبت الموافق 30 يوليو من عام 2022، «الوطن» توضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المصرية وفق جولة الأسعار في بعض الأسواق الموجودة في منطقة الدقي، وهي كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- وصلت المانجو العويس بين 15 و20 جنيهًا.

- تراوحت مانجو الزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

- وصل سعر المانجو البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.

- المانجو الفص من 30 إلى 40 جنيهًا.

- مانجو من نوع صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا.

- مانجو السكري من 14 إلى 20 جنيهًا.

- مانجو السنارة تراوحت من 12 إلى 16 جنيهًا.

- سجل سعر البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- تراوح سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.

- كما تراوح سعر البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا.

- وبالنسبة للبرقوق الياباني تراوح سعره بين 10 إلى 17 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر البرقوق السكري بين 9 إلى 12 جنيهًا.

- وعن سعر البرقوق الإنجليزي فتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- وصل سعر التفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و28 جنيهًا.

- العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، والأحمر بين 5 و8 جنيهات، والأسود بين 10 و12 جنيهًا.

- الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

- كيلو الشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- سجل سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر التفاح المستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

- جوز الهند ترواح سعره بين 22 و26 جنيهًا.

- حبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا.

- كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

- كيلو العنب الأسود نحو 20 جنيهًا.

- وصل سعر المانجو من 20 إلى 35 جنيهًت حسب النوع.

- التفاح الأحمر نحو 30 جنيهًا.

- سعر التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

- البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.