افتتاح 6 مساجد جديدة بتكلفة 9 ملايين و243 ألف جنيه في البحيرة

أدى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صلاة الجمعة في مسجد عطا بدمنهور، وذلك بالتزامن مع افتتاح 6 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات وكفر الدوار والمحمودية، والمقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمساجد 9 ملايين و243 ألف جنيه، وهي مسجد أبو حمزة الكبير بقرية العلامية بالدلنجات على مساحة 450 م2، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و700 ألف جنيه، ومسجد سيدي زومال بالدلنجات على مساحة 1045 م2، وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

كما جرى افتتح مسجد الرحمن بعزبة الرحمن بالمسين بالدلنجات على مساحة 186 م2، وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه، ومسجد برادة في كوم أشو بكفر الدوار على مساحة 245 م2، وبتكلفة إجمالية مليون و715 ألف جنيه.

مساجد مركز الرحمانية

وفي مركز المحمودية، جرى افتتاح مسجد شريدح على مساحة 297 م2 وبتكلفة إجمالية 178 ألف جنيه، ومسجد سنبادة الكبير بقرية سنبادة بالمحمودية على مساحة 585 م2، وبتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وأشاد محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في بناء وتشييد المساجد، موضحا أن الدولة تسعى جاهدة إلى عمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين لمواجهة الفكر المتطرف والأفكار المغلوطة.

عنوان خطبة الجمعة اليوم

وجاءت خطبة الجمعة اليوم بعنوان «شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق»، وأوضحت أن يوم القيامة هو اليوم الذس يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بين خلقه بالحقـ ويقيم الشهود ليشهدوا عليهم بالحق.