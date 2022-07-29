محافظ الشرقية يصدر قرارًا بحركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية القروية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرار بحركة تنقلات حديدة بين رؤساء الوحدات المحلية والقروية.

أكد محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد تقييم دقيق لأداء رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية ولإعادة تنظيم العمل وللصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن القرار رقم 10777 لسنة 2022 تضمن إنهاء تكليف «أحمد. م. م. ف » من العاملين برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالدرجة الثانية التخصصية، تمويل ومحاسبة، من العمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو، وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية

كما شمل القرار نقل رئيس الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبرة للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو، ونقل رئيس الوحدة المحلية القروية بصفط زريق للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبرة، ونقل باحث شئون عاملين بمركز ديرب نجم للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بصفط زريق.

ونقل سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بصافور للعمل سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبره، ونقل سكرتير الوحدة المحلية القروية بصفط زريق للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بهنيا.

التنقلات لإعلاء الصالح العام

يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.