محافظ الشرقية يتفقد مجزر ديرب نجم استعدادا لعيد الأضحي

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، مجزر مدينة ديرب نجم للاطمئنان على سير العمل به، ومتابعة أعمال الذبح استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظاً على صحة وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة من المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها حفاظاً علي البيئة ومنعاً للتلوث.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المجازر على مستوى المحافظة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك تيسيراً على المواطنين، لافتاً إلى أنه تم إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال أيام العيد.

وأضاف غراب أنه تقرر فتح المجازر بنطاق المحافظة لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة علي المواطنين وذلك طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.