قرار من محافظ الشرقية بشأن طلاب الأول والثاني الثانوي الملغاة امتحاناتهم

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السماح للطلبة الصادر بشأنهم قرارات بإلغاء امتحاناتهم في سنتي النقل للصفين الأول والثاني الثانوي بأداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022، لحين البت في التظلمات المقدمة منهم للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم والفني وللمستشار القانوني بالمحافظة، وذلك حفاظا علي مستقبلهم وحتي لا يضيع حقهم في أداء امتحانات الدور الثاني حال قبول التظلمات المقدمة منهم.

السماح بأداء امتحانات الدور الثاني

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية بشأن الطلبة الذين صدر لهم قرارات بإلغاء امتحاناتهم في سنوات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021/2022، لمخالفتهم اللوائح والتعليمات الصادرة في شأن الامتحانات، وقيامهم بعمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وحرمته إعمالاً للمادتين الثالثة والتاسعة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن الحرمان من الإمتحانات، ليقرر المحافظ السماح لهم بأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

أداء الامتحانات لا يتربت عليه أي حق حال الإدانة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر السماح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022 لحين البت في التظلمات المقدمة منهم، والتي قد تُقبل مع أخذ إقرار عليهم مفاده أن أداء الامتحان لا يعطيهم أي حق من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية إذا ما ثبت إدانتهم في التظلم.

وأكد، أنه تقرر حجب نتيجة هؤلاء الطلاب لحين الانتهاء من التظلمات، وإصدار قرار نهائي بشأنهم وذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب.