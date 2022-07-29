الفنانة اللبنانية تانيا قسيس تحتفل بعيد ميلادها: «شكرا لكل الحب» (صور)

احتفلت المطربة اللبنانية تانيا قسيس، بعيد ميلادها في الساعات الماضية، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها وأفراد أسرتها، فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وحرصت أسرتها، على إعداد احتفالية خاصة بها دون علمها لتكون بمثابة مفاجأة، وسط أجواء من السعادة والبهجة وحضور أصدقائها.

مفاجأة أصدقاء تانيا قسيس لها في عيد ميلادها

وشاركت تانيا قسيس، جمهورها ومتابعيها، بعدة صور لها من احتفالها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفييدوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «شكرًا لكل الحب الذي لمسته، شكرًا على أمنياتكم الطيبة لي وكلماتكم الجميل»، وهو الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من جمهورها والذين قدموا لها التهاني والمباركات بعيد ميلادها.

«تانيا» تألقت في مهرجان نجوم الزمن الجميل في لبنان

تانيا قسيس، خطفت الأنظار إليها الشهر الماضي، في حفل افتتاح مهرجان الزمن الجميل في لبنان، بدورته الخامسة، والذي شهد تكريم عددا من رموز الأغنية العربية واللبنانية.

وتألقت على المسرح بالنشيد الوطني اللبناني، وقدمت باقة متنوعة ومميزة من أشهر وأهم أعمالها الفنية كان أبرزها أغنيتها الوطنية الشهيرة «درب المجد»، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان ميشال فاضل.

وشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الفن العربي من بينهم الفنان هاني شاكر، والفنانة سميرة عبدالعزيز، وحسام تحسين بيك، صفية العمري، نادين خوري، مادلين طبر.

يذكر أن تانيا قسيس، احتفلت قبل أيام بالنجاح الكبير الذي حققته أحدث أغنياتها وهو كليب بعنوان «شو بدو»، كلمات وألحان وتوزيع طوني كرم، وصورتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت، تحت إشراف المخرج طوني كرم.