حي بولاق يشن حملة ويوقف بناء مخالفا في شارع العمدة «صور»

شن حي بولاق الدكرور، برئاسة المهندس عبد الله نور، حملة، وتمكن من إيقاف بناء مخالف ومصادرة المعدات ومواد البناء، وذلك وفقا لتعليمات محافظ الجيزة بالتصدي للبناء المخالف للقانون رقم 119 ولائحته التنفيذية في المهد.

مصادرة ونش ومواد البناء المخالف

تمكن حي بولاق الدكرور من إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن في شارع مكة من شارع العمدة تم مصادرة الونش بالكامل والطوب والرمل والحديد والزلط منذ الرابعة من صباح يوم الجمعة بقيادة رئيس الحي والقوة المرافقة له من موظفي الحي، وبتأمين بقوة من قسم شرطة بولاق الدكرور بقيادة نائب المأمور والقوة المرافقة له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإيداع المضبوطات وإيداعها مخازن الإشغالات.