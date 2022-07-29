وزيرا الاتحاد الأوروبي والإفريقي للطاقة يزوران المتحف القومي للحضارة

استمرارًا لتوافد الزيارات الرسمية والاهتمام الدولي بالحضارة المصرية العريقة، استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وزير الاتحاد الأوروبي للطاقة ‏ «Prof.Josep CoL I Carpo»، ووزير الاتحاد الإفريقي للطاقة «H.E Pekim krasnI»، وذلك على هامش زيارتهما الحالية إلى مصر.

المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

وكان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي استعرض مكونات المتحف وأهدافه ورسالته وأنشطته الثقافية المختلفة، وما يضمه من كنوز أثرية يتم عرضها وفقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي المتبعة في العالم، لتبرز مكانة المصري القديم ومساهمته في بناء الحضارة الإنسانية.

استعراض وسائل العرض الحديثة بالمتحف

ثم قام الوزيران بجولة داخل قاعات المتحف، بمرافقة الدكتورة فاطمة بكار مدير إدارة التوثيق الأثري بالمتحف، وشملت الجولة قاعات العرض المركزي وقاعة النسيج المصري وقاعة المومياوات، وخلال الجولة تم استعراض وسائل العرض الحديثة من «فتارين»، مجهزة بأنواع إضاءة صديقة للأثر وشاشات لعرض أفلام ذات صلة بموضوع كل أثر، وأهم معالم الحضارة المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحالي.

وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور أحمد غنيم للضيوف، هدايا تذكارية، وأعرب الوزيران عن سعادتهما الزيارة وتمنياتهما بزيارة المتحف مرة أخرى.

وتأتي تلك الزيارة في إطار الاهتمام والمكانة الدولية التي يحظى بها المتحف منذ افتتاحه في أبريل 2021، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، باعتباره أحد المقاصد السياحية الهامة التي تمثل السياحة الثقافية والأثرية.