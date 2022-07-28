«السياحة الثقافية»: زيادة 40% في عدد رحلات «الشارتر» للأقصر خلال أغسطس

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إنّ الشهر المقبل سيشهد زيادة في أعداد رحلات الطيران العارض «الشارتر» الوافدة إلى الأقصر من مختلف دول العالم بمعدل 40%، عما كانت عليه الشهر الماضي، لافتًا إلى أنّ زيادة معدلات تلك الرحلات سيرفع من نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان سواء الثابتة أو العائمة.

زيادة عدد الفنادق العائمة خلال أغسطس

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أنّ شهر أغسطس المقبل سيشهد زيادة في عدد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان؛ لتصل إلى نحو 85 فندقا في ، لافتا إلى أنّ هناك نحو فندقين عائمين آخرين يسيران حاليا رحلات نيلية طويلة بين الجيزة وأسوان بمعدل رحلتين أسبوعيا.

إسبانيا ترفع رحلاتها إلى الأقصر بداية من السبت

وأشار إلى أنّ معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر سترتفع بداية من يوم السبت المقبل، إذ تزيد إسبانيا عدد رحلاتها إلى الأقصر لتكون 6 رحلات أسبوعية، كما سترفع كل من أمريكا وفرنسا رحلاتها إلى المحافظة، خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى أنّ رحلات البالون الطائر عليها إقبال كبير من السياح الوافدين إلى الأقصر للمشاركة بها.

وأعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنّ الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان، لا سيما خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، وشهر يناير من العام المقبل، موضحة أن الأقصر وأسوان بدأت في استعادة معدلات الحركة السياحية التي كانت تأتيها خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا، منوهة بأن أهم ما يميز الحركة الوافدة للأقصر أنّها من دول متعددة، وليست مقصورة على سوق سياحي واحد.