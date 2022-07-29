«مصر للطيران» تكرم وكلاء السياحة والسفر بالكاميرون

من منطلق اهتمام الشركة الوطنية «مصر للطيران» بتعزيز التعاون مع شركاء النجاح، أقامت مصر للطيران حفلا لتكريم وكلاء السياحة والسفر المتميزين بالعاصمة الكاميرونية «دوالا» الذين حققوا أعلى مبيعات على رحلات مصر للطيران خلال العام الماضي، بحضور السفيرة داليا فايز غبريال، سفير مصر بدولة الكاميرون، وعدد من الشخصيات العامة.

الإشادة بدور وجهود شركات ووكلاء السياحة

وخلال الحفل تم الإشادة بدور وجهود شركات ووكلاء السياحة وتعاونهم مع مصر للطيران في زيادة الحركة السياحية خلال الفترة الماضية.

ومن جانبهم أشاد وكلاء السياحة والسفر بالمستوى المتقدم لمصر للطيران بين شركات الطيران العالمية ودور الشركة في دعم حركة السياحة والسفر وقدموا التهنئة لمصر للطيران بمناسبة مرور 90 عاما على إنشاء الشركة الوطنية.

أعلى نسبة مبيعات

وفي نهاية الاحتفالية سلم طارق جلال، مدير مكتب مصر للطيران للخطوط الجوية بدوالا، دروع التكريم لوكلاء السياحة والسفر الذين حققوا أعلى نسبة مبيعات وتقديم الشكر لهم على جهودهم وتعاونهم مع شركة مصر للطيران، وكذلك التقاط الصور التذكارية معهم.

جدير بالذكر أنه تم تشغيل أولى رحلات مصر للطيران لدوالا عاصمة الكاميرون في 21 يوليو 2019، وتسير مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة ودوالا بأحدث طرازات الشركة.