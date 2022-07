الألعاب النارية تصيب 3 أشخاص في حفل دوا ليبا بكندا.. والمغنية تعتذر

أصيب 3 أشخاص في حفل المغنية دوا ليبا، بمدينة تورنتو الكندية، بسبب إطلاق أحد الأشخاص ألعابا نارية غير مصرح بها أثناء الحفل، يوم الأربعاء الماضي، إذ عبرت المغنية الشهيرة عن إنزاعجها من الحادث في تدوينة على حسابها بـ«إنستجرام»، مؤكدة أن الحادث بمثابة صدمة بالنسبة لها.

كان الحفل جزءًا من الجولة الخاصة بألبوم «Future Nostalgia»، التي بدأتها دوا ليبا، الحاصلة على جائزة جرامي في فبراير الماضي، وهو الألبوم الذي أصدرته في 2020، وحظى بإشادة من النقاد ونجاح تجاري، لكنها أجلت الجولة بسبب احتياطات جائحة كورونا.

ذكر موقع «فارايتي»، أن الحادث لم يتسبب في إصابات خطيرة، لكن بعض أفراد الجمهور أصيبوا بحروق في أرجلهم وأحذيتهم، في الوقت الذي عبرت فيه دوا ليبا، عن صدمتها من الواقعة.

وكتبت المغنية الشابة، في تدوينتها على «إنستجرام»: «إنشاء مساحة آمنة وشاملة في عروضي، هو دائمًا أولويتي الأولى، وأنا وفريقي مصدومون ومربكون من الواقعة مثلكم جميعًا».

وتابعت: «كان إحياء هذا العرض من أجل جمهوري، تجربة رائعة، وأنا أعتذر بشدة لأي شخص كان خائفًا، أو يشعر بعدم الأمان، أو تأثر استمتاعه بالعرض بأي شكل»، مضيفة: «هناك تحقيق مستمر في الأحداث الجارية، والجميع يعملون بجد لمعرفة كيفية وقوع هذا الحادث».

Fireworks were apparently smuggled into @DuaLipa's #FutureNostalgiaTour show in Toronto last night and was set off at the roof and the audience. Luckily, no injuries were reported. pic.twitter.com/3qkB9Ea6E7