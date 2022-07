حادث فرقة Mirror يثير الرعب.. شاشة عملاقة تسقط خلال العرض (فيديو)

حالة من الرعب أثارها حادث فرقة Mirror الغنائية على الهواء مباشرة، وذلك بعدما سقطت شاشة عرض كبيرة في هونج كونج، أمس، على المسرح أدت إلى إصابة 3 راقصين أحدهم إصابته خطيرة ويتلقى العلاج في العناية المركزة، بينما لم يصب أي من أعضاء الفريق العنائي البالغ عددهم 12 شخصا بأي أذى، وقررت السلطات فتح تحقيق في الحادث.

وتسبب حادث فرقة Mirror في إصابة خمسة أشخاص عندما سقطت الشاشة، التي تبلغ مساحتها نحو أربعة أمتار مربعة، على المسرح خلال العرض في مدرج هونج كونج بالقرب من ميناء فيكتوريا، ونُقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى الملكة إليزابيث لتلقي العلاج، من بينهم راقصة أصيبت بجروح خطيرة وعازف آخر وصفوا بأنهم في حالة مستقرة، بحسب المستشفى.

ويظهر حادث فرقة Mirror في عدد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها يشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، وتظهر شاشة العرض الضخمة وهي تسقط على المسرح وتتحطم وسط صراخ الجمهور، تم إيقاف بقية العرض، حيث تم نقل الراقصين المصابين، الذين كانوا يؤدون مع الفرقة، إلى المستشفى، وفقا لما نشره موقع «CNN» الإخباري.

#BREAKING: A live performance by Hong Kong boy band Mirror was cut short after a screen fell and struck dancers below, at least 2 injured. pic.twitter.com/cTnLxSNhAt