حادث فرقة Mirror يثير الرعب.. شاشة عملاقة تسقط خلال العرض (فيديو)

حالة من الرعب أثارها حادث فرقة Mirror الغنائية على الهواء مباشرة، وذلك بعدما سقطت شاشة عرض كبيرة في هونج كونج، أمس، على المسرح أدت إلى إصابة 3 راقصين أحدهم إصابته خطيرة ويتلقى العلاج في العناية المركزة، بينما لم يصب أي من أعضاء الفريق العنائي البالغ عددهم 12 شخصا بأي أذى، وقررت السلطات فتح تحقيق في الحادث.

وتسبب حادث فرقة Mirror في إصابة خمسة أشخاص عندما سقطت الشاشة، التي تبلغ مساحتها نحو أربعة أمتار مربعة، على المسرح خلال العرض في مدرج هونج كونج بالقرب من ميناء فيكتوريا، ونُقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى الملكة إليزابيث لتلقي العلاج، من بينهم راقصة أصيبت بجروح خطيرة وعازف آخر وصفوا بأنهم في حالة مستقرة، بحسب المستشفى.

حادث فرقة Mirror: إصابة 5 أشخاص أحدهم في العناية المركزة

ويظهر حادث فرقة Mirror في عدد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها يشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، وتظهر شاشة العرض الضخمة وهي تسقط على المسرح وتتحطم وسط صراخ الجمهور، تم إيقاف بقية العرض، حيث تم نقل الراقصين المصابين، الذين كانوا يؤدون مع الفرقة، إلى المستشفى، وفقا لما نشره موقع «CNN» الإخباري.

#BREAKING: A live performance by Hong Kong boy band Mirror was cut short after a screen fell and struck dancers below, at least 2 injured. pic.twitter.com/cTnLxSNhAt — X-Money (@TheRealXMoney) July 28, 2022

سلطات هونج كونج تحقق في حادث فرقة Mirror

وبدأت السلطات في هونج كونج تحقيقا في حادث فرقة Mirror، وقالت إنها كانت على اتصال بالمنظمين لمناقشة السلامة في اليوم السابق للحادث، قال سكرتير المدينة للثقافة والرياضة والسياحة، كيفين يونغ يون هونج، اليوم، إن النتائج الأولية تشير إلى سقوط الشاشة بسبب أن أحد الكابلات التي كانت تحملها كانت مفكوكة.

وتابع يونج في تصريحاته للصحفيين: «قطع سلك وأدى إلى سقوط الشاشة وتسبب في إصابة الراقصين»، ومن جانبه، قال وزير العمل في هونج كونج كريس صن، إنه لن يستبعد اتخاذ إجراء قانوني ضد المسؤولين.

وأشارت شركة «ميكرفيل» المنظمة للحفل، في بيان إنه سيتم إلغاء جميع العروض المتبقية، وسيتم إعادة قيمة التذاكر للذين حضروا الحفل، أمس.