عاجل.. وزير الأوقاف يرفع بدل المقرأة وكبار القراء: من 400 إلى 500 جنيه

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،أنه تقديرا لأهل القرآن وتشجيعا على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه ولا سيما أصحاب الصوت الحسن، تم رفع بدل المقرأة النموذجية من مائة وستين جنيها إلى أربعمائة جنيه شهريا وبدل مقرأة كبار القراء إلى خمسمائة جنيه بداية من أغسطس ٢٠٢٢ م.

وقال وزير الأوقاف: في إطار جهود الوزارة في العناية بالقرآن الكريم وأهله نفتتح بإذن الله تعالى غدًا السبت الأول من شهر المحرم 1444هــ، الموافق 30 يوليو 2022م مقرأة كبار القراء بمسجد الرحمة بالقاهرة الساعة العاشرة صباحًا.

فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير المسجلين بها

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير المسجلين بها و لخطباء المكافأة نظام أجر مقابل عمل و لجميع خطباء المكافاة على بند التحسين ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جميع الجامعات المصرية.

كما قرر وزير الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبات في عضوية مقارئ السيدات من الواعظات المعينات والمعتمدات والمحفظات المعتمدات وعضوات هيئة التدريس و معاوناتهن بجميع الجامعات المصرية.

تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات

يشار إلى أن وزارة الأوقاف، كانت قد اتخذت خطوات في وقت سابق، فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى وعملت على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها، التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين، وعقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف واعظة من الواعظات.