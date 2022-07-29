كل ما تريد معرفته عن القرض الحسن من وزارة الأوقاف 2022

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه سنويا من الوزارة بشأن القرض الحسن من وزارة الأوقاف 2022، وذلك بداية من العام المالي الحالي 2022/2023، وأنه تم رفع قيمة الحد الأقصى للقرض للعاملين بالوزارة أو غير العاملين بها، وذلك في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

القرض الحسن من وزارة الأوقاف 2022

وقالت وزارة الأوقاف بشأن القرض الحسن من وزارة الأوقاف 2022، إنه تم رفع الحد الأقصى للقرض إلى 15 ألف جنيه دون أي فوائد أو مصروفات إدارية، وذلك للعاملين بالأوقاف، وجاء ذلك في ضوء برنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم رفع الحد الأقصى القرض الحسن من وزارة الأوقاف 2022، لغير العاملين بالوزارة من العاملين بالحكومة أو القطاع العام إلى 10 آلاف جنيه، ويتم ذلك وفقا للضوابط التي تقرها الإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف، على أن يتم الإعلان عن الشروط المطلوبة للحصول على القرض على موقع الوزارة.

شروط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف 2022

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم الإعلان لاحقا عن شروط وكيفية التقديم على موقع الوزارة للحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف 2022، وذلك مساهمة من الوزارة في برنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس، مع استمرار الأعمال الأخرى التي تقوم بها الوزارة، والعمل بشكل جماعي وتعاوني من جميع مؤسسات الدولة لتوفيرحياة كريمة لكل المواطنين.

وبهذا تكون رفعت وزارة الأوقاف إجمالي قيمة القرض الحسن من وزارة الأوقاف 2022، إلى 50 مليون جنيه، وذلك بداية العام المالي الحالي 2022/2032، على أن يكون الحد الأقصى للعاملين بالوزارة 15الاف جنيه دون أي فوائد أو مصروفات إدارية، و10 آلاف جنيه لغير العاملين بها.