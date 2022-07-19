وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب شهر محرم 1444 هجرية

أعلنت وزارة الأوقاف خطب شهر محرم 1444، وأكدت أن الخطب تشمل خطبة الجمعة الأولى 5 أغسطس 2022م بعنوان «دروس من الهجرة النبوية»، وخطبة الجمعة الثانية، والتي توافق 12 أغسطس 2022م بعنوان المسجد مكانته وآدابه ودوره في المجتمع.

وأضافت وزارة الأوقاف أن خطب شهر محرم 1444 تتضمن، خطبة الجمعة الثالثة التي توافق 19 أغسطس 2022م، الآيات الكونية في القرآن الكريم، وشملت خطبة الجمعة الرابعة من خطب شهر محرم 1444، التي توافق 26 أغسطس 2022م، أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم.

خطب شهر محرم 1444

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، بعنوان «الجار مفهومه وحقوقه»، مؤكدة أن الإحسان إلى الجار قيمة نبيلة توثق أواصر المحبة والألفة، وتشيع روح التعاون والتكافل، وتنشر الاستقرار بين أفراد المجتمع؛ لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بالجار اهتماما عظيما، فأوصت بحقه، وعظمت حرمته إلى حد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.

وزارة الأوقاف

وبعيدا عن خطب شهر محرم 1444 التي حددتها وزارة الأوقاف، تؤكد الوزارة في خطبة الجمعة المقبلة، أنه لا شك أن مفهوم الجوار يتسع ليشمل الجار في المنزل، والجار في العمل، والجار في السفر، مستشهدة بقول الحق سبحانه وتعالى: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا».

وأكدت أنه من حسن أدب الإسلام في التعامل مع الجار قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (وإذا اشتريت فاكهة فأهد له أي للجار فإن لم تفعل فأدخلها سرا لا أن تتباهى بها أمامه، أو أن تستعلي بقدراتك وإمكاناتك المادية عليه، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده فيتقطع قلب ولد الجار الفقير.