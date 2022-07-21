تحرك عاجل من وزارة الأوقاف ضد مخالفات صناديق التبرعات بالمساجد

أصدر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، تعميما على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه أي مخالفة بوضع صناديق تبرعات داخل المساجد أو خارجها وتحرير محاضر رسمية ضد أي جهة تضع صناديق تبرعات أمام المساجد أو في ساحاتها.

محضر ضد جمعية أهل الإيمان

وأعلن القطاع أن مديرية أوقاف القاهرة قد حررت المحضر الإداري رقم 6516 بقسم شرطة عين شمس ضد جمعية أهل الإيمان وإزالة صناديق التبرعات من أمام مسجد أهل الإيمان بمنطقة عين شمس وجميع لافتات التبرعات.

مليون جنيه دعم معاشات نقابة القراء

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الأوقاف أنه خدمة لكتاب الله وإسهامًا في إكرام حفظته، اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة أولى لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، في ضوء أربع دفعات متتالية يتم صرفها على مدار العام.

وأوضحت أن إجمالي المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة القراء لهذا العام 2022 / 2023 مليون جنيه.

مصر ترسل رسالة من خلال الدورات المتتابعة

وفي سياق متصل أكد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن وزارة الأوقاف المصرية صارت في عهد الرئيس السيسي مدرسة رائدة في نشر الفكر الوسطي وتعزيز ريادة مصر في ذلك، وأنها تشهد تغيرًا كاملًا في أداء رسالتها الدعوية والتثقيفية بدءًا بإنشاء أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، مرورًا بالبحث العلمي والإصدارات العلمية المؤلفة والمترجمة إلى أكثر لغات العالم انتشارًا، وإعادة تنسيق المنظومة الدعوية داخل جمهورية مصر العربية، ثم الانطلاق والانفتاح على العالم الخارجي من خلال استقبال العديد من الوفود، وترجمة الكتب الإسلامية التي توضح حقيقة وسماحة الإسلام.

مشيدًا بهذا الجهد الطيب لوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن هذه الوفود تأتي إلى قبلة العلم وتجد العلماء أصحاب الفقه والفكر، وأن مصر ترسل رسالة من خلال هذه الدورات المتتابعة مفادها أنها تحتضن كافة أبناء العالم الإسلامي بحب وسلام، فهذه اللقاءات لها دلالات عديدة؛ منها أن القيادة السياسية والتنفيذية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم كافة مؤسسات الدولة المصرية، ونلمس ذلك بوضوح في المؤسسات الدينية وفي مقدمتها وزارة الأوقاف المصرية.