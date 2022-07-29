«ضربها بشاكوش».. 30 غرزة في رأس سيدة بسبب اعتداء زوجها عليها بالشروق

تعرضت سيدة للتعدي والضرب من قِبل زوجها في منطقة الشروق بمحافظة القاهرة، بعدما تعدى عليها مستخدما أداة صلبة وضربها على رأسها ما أحدث لها إصابات بالغة في الرأس، فحررت ضده محضرًا.

بداية الواقعة.. سيدة تستغيث من اعتداء زوجها

بداية الواقعة حينما سمع الجيران صوت صراخ من منزل السيدة «سامية .ح»، تبلغ من العمر 26 عاما، بعدما ضربها زوجها بـ«شاكوش»، فتسبب في جروح غائرة بالرأس، فضلًا عن كسر في قدمها.

تفاصيل إصابة السيدة

وأكد محمد عبدالرحمن أحد أقارب المجني عليها، أن السيدة تعرضت لـ30 غرزة في الرأس، وكسر في القدم، مضيفًا أنه أخذ منها الأولاد، قبل أن يبلغ الجيران الشرطة لأخذ اللازم مع الزوج.

وتلقت نيابة الشروق بلاغًا عن اعتداء رجل على زوجته بالشاكوش، وحررت الزوجة محضرًا بالواقعة رقم 4153، وأدلت بأقوالها من مستشفى الشروق العام، وجارٍ التحقيق في الواقعة.

مصرع شاب صدمه قطار في منطقة منشأة القناطر بالجيزة

وفي سياق آخر، شهدت منشأة القناطر بالجيزة، حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص، ما أدى لوفاته في الحال، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.