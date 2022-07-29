مصرع شاب صدمه قطار في منطقة منشأة القناطر بالجيزة

شهدت منشأة القناطر بالجيزة، حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص، مما أدى لوفاته في الحال، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ عن الحادث

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا بوفاة شاب عقب اصطدام قطار به في قرية تابعة لمركز منشأة القناطر.

شهود عيان

توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وكشفت المعلومات أن شابا صدمه قطار مما نتج عنه مصرعه.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.