رئيس التحرير

محمود مسلم

العثور على جثة رضيع داخل صندوق قمامة في مصر القديمة

كتب:

خالد فهمي
06:08 م | الجمعة 29 يوليو 2022
جثة رضيع - أرشيفية

جثة رضيع - أرشيفية

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل لقيط، في كيس بلاستيك داخل صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بعد نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

إجراء تحليل DNA

قررت جهات التحقيق، إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA»، تمهيدا لكشف ملابسات الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لصندوق القمامة، الذي عثر على جثة اللقيط بداخله، تمهيدا لتفريغها، لتحديد هوية الشخص الذي ألقى الجثة.

الطفل حديث الولادة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد العاملين في شركة النظافة، بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون، بداخلة جثة طفل حديث الولادة، ملقى في صندوق قمامة بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين صحة البلاغ، ونقلت جثة اللقيط لمشرحة زينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المشار إليها.

اقرأ المزيد:

والد غريق المنوفية ينتظر انتشال جثة ابنه: «نفسي أحضنه وأدفنه»

انتشال جثة شاب غريق من نهر النيل في القاهرة

مصرع "منياوي" تناول قرص سام بالخطأ والعثور على جثة "لقيط" بملوي

عاري الرأس والقدمين.. العثور على طفل لقيط يرتعد من شدة البرد بالفيوم

 «طارق» يبحث عن أهله بعد 24 عاما في دار أيتام: مش عارف أخطب عشان لقيط
بقلم خالد فهمي