العثور على جثة رضيع داخل صندوق قمامة في مصر القديمة

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل لقيط، في كيس بلاستيك داخل صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بعد نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

إجراء تحليل DNA

قررت جهات التحقيق، إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA»، تمهيدا لكشف ملابسات الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لصندوق القمامة، الذي عثر على جثة اللقيط بداخله، تمهيدا لتفريغها، لتحديد هوية الشخص الذي ألقى الجثة.

الطفل حديث الولادة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد العاملين في شركة النظافة، بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون، بداخلة جثة طفل حديث الولادة، ملقى في صندوق قمامة بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين صحة البلاغ، ونقلت جثة اللقيط لمشرحة زينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المشار إليها.